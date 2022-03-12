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Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı
Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.
KAYSERİ 12.03.2022, 11:50
Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.
Kayseri Süper Amatör Küme’de Play-Off’a kalan Kayseri Yolspor’da gözler Hacılar Erciyesspor maçına çevrildi. Normal sezonu 41 puanla ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan turuncu siyahlılar dün kadrosuna takviye yaptı. Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor’dan Muaz Guzay, Tomarza Belediyespor’dan İlker Karadöl ve Hakan Gazcıoğlu’nu kadrosuna kattı.
Play-Off öncesi kadrosuna kattığı yeni isimler ile güç katan Kayseri Yolspor şampiyonluğa inanıyor.