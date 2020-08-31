Kayseri Voleybolunda Hakem ve Gözlemci Klasmanları belli oldu
KAYSERİ VOLEYBOL İL TEMSİLCİSİ HALİL DİCLE, KAYSERİ VOLEYBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN BELLİ OLDUĞUNU VE ONLİNE EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDIKLARINI SÖYLEDİ.
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Kayseri Voleybol Klasman Hakemlerinin belli olduğunu ve online eğitim seminerine katıldıklarını söyledi.
Kayseri’den klasmana giren Hakem ve Gözlemcilerin 2020-2021 sezon öncesi online eğitim seminerine katıldığını dile getiren Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, gözlemci ve hakemlere başarılar dileyerek kutladı. Kayseri voleybol Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri 22-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulunun verdiği online eğitim seminere katıldılar. Kayseri’den Seminere Katılan Klasman Hakemleri şöyle:
Uluslararası A Klasman Hakemi: İsmail Yıldırım
Ulusal B Klasman Hakemleri: Cihan Demir, Murat Koçak
Ulusal C Klasman Hakemleri: Burcu Duran, İbrahim Aras, Mustafa Hasta, Ömer Açıcı, Selami Öztürk, Veysel Alış.
Seminere Katılan Klasman Gözlemcileri ise şöyle:
B Klasman Gözlemciler: Halil Dicle, Ali Şen, Hasan Sönmez, Ömer Kesimci
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25