Kayseri ve çevresine zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevre illerinde zirai dona karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada; "Bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdumuzu terk etmesiyle birlikte, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve bölgemiz genelinde (Kayseri’nin güney ve doğusunda kuvvetli olmak üzere, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde orta kuvvette) gece ve sabah saatlerinde don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.