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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın korona virüs aşısı oldu
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
KAYSERİ 16.02.2021, 10:47
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, aşı takvimi kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, "Sağlık Bakanlığı’mızın aşı takvimi kapsamında Covid-19 aşımızın ilk dozunu yaptırdım. Bütün sağlık çalışanlarımıza gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum" dedi.