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Kayseri Valiliğinin acı günü
Kayseri Valiliği Protokol Şube Müdürü Mustafa Çoban hayatını kaybetti.
KAYSERİ 10.01.2022, 23:38
Kayseri Valiliği Protokol Şube Müdürü Mustafa Çoban hayatını kaybetti.
Kayseri Valiliği Protokol Şube Müdürü Mustafa Çoban, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 46 yaşında hayatını kaybetti.