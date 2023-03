Kayseri Valiliği’nden 18 Mart mesajı

Kayseri Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlandı.

Valilik tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Vatan sevgisini ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlık gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk Milleti, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir Millettir. Türk milletinin gurur kaynağı, zaferlerle dolu tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını fedakarca ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Çanakkale’de ülkenin her köşesinden aynı amaç ve aynı fedakarlıkla bir araya gelen yüzbinlerce Mehmetçiğin verdiği emsalsiz irade, Millet olma bilincinin tohumlarını atarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in kurulmasına zemin hazırlamış ve bu toprakları bize vatan yapmıştır. Dün “Çanakkale Geçilmez” diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılık mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları, mücadeleleri ve cesaretleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle; Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de; bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”