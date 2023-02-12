Kayseri Valiliği: “Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Kayseri’de ilk hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce devam ederken, Kayseri Valiliği tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamada; “Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır” denildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Kayseri’de ilk hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce devam ederken, konuyla alakalı Kayseri Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan teknik ekiplerimiz, hasar tespit çalışmalarını tamamen ücretsiz gerçekleştirmektedir Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Halkımızı bu tür gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri konusunda uyarıyoruz. İkamet ettikleri binalarının veya konutlarının hasar tespitini yaptırmak isteyen hemşehrilerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ALO 181 hattını arayabilir veya Kayseri İl müdürlüğümüzün kayseri@csb.gov.tr adresine, konutlarının adresini ve iletişim numaralarını hasar tespit taleplerini 7 gün 24 saat mail atabilirler. İl Müdürlüğümüze telefon veya mail yoluyla ulaşan tüm talepler, teknik personeller tarafından değerlendirilecek ve ücretsiz olarak hasar tespitleri yapılacaktır” denildi.