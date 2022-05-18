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Kayseri Üniversitesi’nin 4. yaş günü kutlandı

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 Sayılı Kanunla kurulan yeni üniversiteler arasındaki Kayseri Üniversitesi’nin 4’üncü yaş günü kutlama etkinliği düzenlendi.

KAYSERİ 18.05.2022, 17:07
Kayseri Üniversitesi’nin 4. yaş günü kutlandı

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 Sayılı Kanunla kurulan yeni üniversiteler arasındaki Kayseri Üniversitesi’nin 4’üncü yaş günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kampüsündeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Baro Başkanı Av. Ali Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Talas İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kayseri Üniversitesinin tanıtım filmi izletildi. Daha sonra yapılan açış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile kurulduğu günden bu yana önemli mesafe kat eden Kayseri Üniversitesi’nin mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa, “Üniversitemiz 4’üncü senesini tamamladı. Kayseri Üniversitesi bugün 4 yaşında ama aslında kökleri kadim şehir Kayseri’nin yükseköğretim kültürü kadar uzundur ve eskidir. Kayseri Üniversitesi’nde bulunan okulların tarihleri 50 yıl, 25 yıl, 20 yıl ve 10 yıl gibi geçmişlere dayanmaktadır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun geçmişi yaklaşık yılı 50 yılı bulmaktadır. Bunun yanında Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun geçmişi de 15-25 yılı bulabilmektedir. Uygulamalı Bilimler Fakültemizin geçmişi de eskiye dayanmaktadır. Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte yeni kurulan fakülteler Develi İslami İlimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri yeni açılan bölümlerle genişleyecektir. Ayrıca yeni kurulan Sağlık Bilimler Fakültemizin de öğrenci alması ile birlikte üniversitemizin eğitim ve öğretim yelpazesi daha da genişleyecektir. Bu duygularla kurulduğu günden bu yana mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Kayseri Üniversitemizin bugüne gelmesinde şehrimizin dinamiklerine, hemşerilerimize, yerel yöneticilerine, belediye başkanlarına, sanayicilerimize, meslek odalarımıza, sivil toplum örgütlerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve himayelerinde verilen desteklere şükranlarımızı sunuyoruz. Ele ele gönül gönüle ülkemiz için, bayrağımız için, milletimiz için ve şehrimiz için Kayseri Üniversitesi olarak sürekli çalışarak ve üreterek büyümeye, gelişmeye, katkılar oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi’nin kuruluşunun yeni olmasına rağmen sahip olduğu potansiyel ve üstlenmiş olduğu misyon itibari ile Kayseri şehrinin önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Üniversitesi sahip olduğu imkânlar ve çalışmaları ile şehre hakim görünüm arz ediyor. Kayseri Üniversitesi gönüllerde yer ediniyor. Sadece Kayseri merkezde değil, ilçelerde de sahip olduğu kampüslerle Kayseri Üniversitesi’nin nitelikli bir üniversite olduğunun farkındayız. 4 bin yıllık geçmişi ile sanayi, ticaret, endüstri, sağlık, kültür, turizm ve eğitim şehri olan Kayserimiz makarr-ı ulema âlimler şehridir, makarr-ı evliya veliler şehridir. Kayseri şehrinin ve ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi için siz değerli gençlere ihtiyacımız var. Sizlerin de kendinizi yetiştirerek donanımlı olmaya ihtiyacınız var. Biz siz değerli gençlere güveniyor ve her zaman destekliyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi ve ülkemizi el birliği ile geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açış konuşmalarının ardından mini müzik sunumu ve ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Kayseri Üniversitesi’nin 4’üncü yaş günü pastasının kesilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

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