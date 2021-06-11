banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Nagehan Alçı kayboldu?
Nagehan Alçı kayboldu?
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı

Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza Billboardla Destek

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele verecek olan milli takımımıza billboardla destek verdi.

KAYSERİ 11.06.2021, 14:36
Kayseri Üniversitesi’nden Milli Takımımıza Billboardla Destek

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele verecek olan milli takımımıza billboardla destek verdi.

Kayseri Üniversitesi’nin 15 Temmuz Merkez Yerleşkesinde bulunan billboarda, üniversitenin milli takımımıza destek görselini içeren billboard afişi asıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, milli takımımıza 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında yapacağı tüm maçlarda başarılar diledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık