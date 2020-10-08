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Kayseri Üniversitesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne Teşekkür

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA, DEVELİ SEYRANİ KAMPÜSÜNÜN ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PEYZAJ İŞLERİNİ YAPARAK KAMPÜSÜN ÇEHRESİNİ GÜZELLEŞTİREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ.

KAYSERİ 08.10.2020, 16:28
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Kayseri Üniversitesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne Teşekkür

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Seyrani Kampüsünün çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerini yaparak kampüsün çehresini güzelleştiren Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, üniversitelerin öğrencilere vermiş oldukları öğretim hizmeti ve imkanları nitelikli ekosistemler içerisinde sunmaları gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin ekosistemlerinin önemli bir parçasını da doğal çevresel faktörlerin oluşturduğuna değinen Rektör Karamustafa, bu çerçevede Develi Seyrani Kampüsü’nün çevre düzenlemesine ilişkin yapılan önemli düzeydeki katkılardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri’de yükseköğretimde fiziki imkân konusunda hayırseverlerin ve yerel yönetimlerin, üniversitelere ciddi düzeyde destek sağladığını belirten Rektör Karamustafa, hayırsever şehri Kayseri’de eğitim binalarının çoğunda hayırsever imzasının bulunduğuna dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, “Kayserimizde yerel yönetimler, özellikle Büyükşehir Belediyemiz, birimlerimize önemli destek vermektedirler. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda sürekli yanımızda olmaktadırlar. Zaten üniversitelerin gelişimi sadece verilen eğitimle değil, şehrin ve o şehrin dinamiklerinin üniversitelere ne kadar sahip çıktığı ile de ilgilidir. Özellikle ilçelerde bulunan MYO’larda bu durum daha da fazlasıyla gözlenmektedir. Okullarınızın iyi bir akademik kadronun yanında, iyi bir fiziki imkana, sosyal ve kültürel mekanlara ve bunların sürdürülebilir olması amacıyla da sahiplenilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Siz okullarınızı ne kadar öğrenci için cazip hale getirirseniz, o okulda bulunan bölümlerinizin tercih edilebilirliği de o kadar yüksek olur. Nitekim Kayseri Üniversitesi olarak bu konuda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. 2020 YKS tercihlerinde ve tercih doluluğunda Türkiye’de en çok tercih edilen devlet üniversitesi olduk. Bu başarıda sadece bizlerin değil, bizlerin her zaman yanında olan yerel yönetimlerin, belediyelerin ve hayırseverlerimizin de payı oldukça büyüktür. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin değerli başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda her zaman öncülük etmiştir. Üniversitemizin ikinci büyük kampüsü olarak Develi Seyrani Kampüsümüzün çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmalarını da yaparak Seyrani Kampüsünün çehresine ayrı bir güzellik katan Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediyemizin Sayın Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, yapılan bu çevre düzenlemesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını üstlenen Develi Belediye Başkanı Sayın Mehmet Cabbar’a ve Develi Belediyemize de teşekkür ediyorum. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitemiz, şehrin desteği ile adım adım hedeflerine ulaşmaya, mesleki ve teknik yükseköğretimde marka üniversite olmaya ve bu konuda Kayseri’mize ve Türkiye’ye önemli katkılar sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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