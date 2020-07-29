Kayseri Üniversitesi’nde Yaz Dönemi Uygulamalarında Öğrenciler Maske Üretimi Yapıyor
MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MYO TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, 2019-2020 YAZ DÖNEMİ UYGULAMALARINDA BEZ MASKE ÜRETİMİ YAPIYOR.
Mesleki ve teknik yükseköğretimde iddialı olan Kayseri Üniversitesi, iş dünyasına katkı sağlayacak nitelikte iş üretmeye yönelik yaptığı uygulamalara devam ediyor. Bu bağlamda Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri, 2019-2020 yaz dönemi uygulamalarında bez maske üretimi yapıyor.
Kayseri Üniversitesi’nin eğitim vermiş olduğu mesleki ve teknik alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ana insan kaynağını yetiştirmenin yanında sahada uygulamalara devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, özverili çalışmaları ile ülkemiz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren öğretim elemanlarına teşekkür etti. Rektör Karamustafa, öğrencilere, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak Türkiye’nin küresel rekabet ortamında daha da ileri giderek başarılı olabilmesi için topyekün çalışmaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.
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