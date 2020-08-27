Kayseri Üniversitesi, YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Doluluk Oranında Birinci Sırada
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, 2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE DOLULUK ORANINDA DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA BİRİNCİ OLDU. YENİ KURULAN VE ÜÇ YILDIR ÖĞRENCİ ALAN KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, 2018 VE 2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE DE ÖN SIRALARDA YER ALAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAYDI.
Kayseri Üniversitesi, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre doluluk oranında devlet üniversiteleri arasında birinci oldu. Yeni kurulan ve üç yıldır öğrenci alan Kayseri Üniversitesi, 2018 ve 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre de ön sıralarda yer alan devlet üniversiteleri arasındaydı.
Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önde gelen üniversitesi olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri Üniversitesi gerek misyon, vizyon, amaç ve hedefleri gerekse yapmış olduğu plan ve çalışmaları ile önemli mesafeler kat etmiştir.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kuruluşu itibari ile daha çok meslek yüksekokulu eğitimi ağırlıklı bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi’nin bir yandan eğitim yelpazesini çeşitlendirirken, bir yandan da mevcut konumda en iyisi olma yolunda tüm ekip olarak hummalı çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti.
Rektör Karamustafa, “Mesleki ve teknik eğitim ülkemiz için önem verilmesi gereken konulardan birisidir. Özellikle iş dünyasının nitelikli ana insan gücü ihtiyacında mesleki ve teknik eğitim önemli yer tutmaktadır. Biz Kayseri Üniversitesi olarak gerek mevcut bölümlerimiz gerekse yeni açılan bölümlerimizle şehrimizin, ülkemizin ve bulunduğumuzun bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda mezunları yetiştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, ciddi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak Kayseri’nin uluslararası alanda da önemli bir yükseköğretim üssü haline gelmesi için çalışıyoruz. Kampüste değil sahada üniversite sloganı ile iş dünyasıyla iş birlikleri yapıyoruz. Amacımız hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ana insan gücünün yetişmesine katkılar oluşturmak, hem de öğrencileri mezuniyet sonrasında istihdam edilebilir kılmaktır. Bu çerçevede kaliteli mesleki ve teknik yükseköğretim olmazsa olmazlarımız arasındadır” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25