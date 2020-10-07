Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
KAYSERİ’NİN HER ALANINI GELİŞTİRMEYE VE GÜZELLEŞTİRMEYE KENDİNE HEDEF EDİNEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ MESLEK YÜKSEK OKULU’NUN BAHÇESİNİ YENİDEN DÜZENLEYİP ADETA ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN PEYZAJ ALANLARINA DİKİLEN ÇİÇEKLER KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ MESLEK YÜKSEK OKULU’NUN BAHÇESİNE RENGÂRENK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRDI.
Kayseri’nin her alanını geliştirmeye ve güzelleştirmeye kendine hedef edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesini yeniden düzenleyip adeta çiçek bahçesine dönüştürülmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj alanlarına dikilen çiçekler Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesine rengârenk bir görünüm kazandırdı.
Kayseri’de ’planlı şehirleşme’ anlayışıyla çalışmalar sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmetlerini her alanda sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu’nun bahçesine peyzaj çalışmaları yapıldı. Birbirinden renkli çiçeklerle yapılan çalışmalar üniversitenin bahçesine ayrı bir güzellik kattı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 10 adet yapraklı ağaç, 5 adet Mavi Ladin, 50 adet Yarı bodur berberis, 50 adet Lavanta Çiçeği, 7 adet Leylandi, 2 adet Mazı, 25 İbreli ağaç, 25 adet Sarmaşık, 60 adet gül dikimi gerçekleşti. Ayrıca ekipler tarafından 3 bin ton Pomza Taşı, bin 200 Beyaz Taş Dolomit, 4 bin 600 metrekarelik alana sulama tesisatı ve püskürtme yapıldı. 55 adet Ağaç Hereği dikimi de gerçekleşti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksek Okulu Bahçesi’ne yapılan çalışmaların toplam maliyeti 160 bin TL’ye ulaştı.
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