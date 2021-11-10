Kayseri Üniversitesi Öğrencileri Muhasebecilik Üzerine Söyleşi Yaptı

Kayseri Üniversitesi Muhasebe ve Finans Kulübü tarafından ’Muhasebe Mesleği ve Geleceği’ konulu söyleşi düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, Kayseri SMMMO Tesmer Yönetim Kurulu Sekreteri Şengül Kezik, Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Derya Çopuroğlu ve Kayseri SMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurumu Başkanı Ömer Kara, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Söyleşi etkinliğinin açılış konuşmasında Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, muhasebecilik mesleğinin 21. yüzyılın en değerli mesleklerinden biri olduğunu kaydetti. Rektör Yardımcısı Boztosun, “Üniversitemizin uygulamalı bilimler özelinde çok revaçta, çok değerli bölümlerimiz bulunmaktadır. Bu bölümlerde sizler gibi çok değerli öğrencileri yetiştiriyoruz. Bu günde o bölümlerimizden Muhasebe ve Finans Bölümünde Muhasebe ve Finans Kulübünün düzenlediği bir söyleşiye katılıyoruz. Muhasebe mesleğin geleceği parlak. Yani hiçbir muhasebeci açıkta kalmaz ve ben bu konuda size garanti veriyorum. Yani ben finans hocasıyım, finans profesörüyüm, ama hiçbir muhasebecinin de açta, açıkta kaldığını görmedim. Hatta muhasebecilik mesleğinin 21. yüzyıldaki en değerli mesleklerden biri olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Günümüzde muhasebe mesleğinin iki tane evirildiği nokta var. Bunu derslerimde de söylüyorum. Birincisi denetim kısmı, ikincisi ise analiz kısmı. Küresel dünyada bizim için önemli olan mali tabloları iyi okumak ve şirketleri değerlendirmek. Ayrıca standartları iyi oluşturmak gerekiyor. Bu meslekte dünya standartlarıyla, aynı dili konuşacağız. Bu meslek çok kıymetli. Lütfen kıymetini iyi bilin. Buradan mezun olduktan sonra ise mesleğinizi dünya standartlarında en iyi şekilde uygulayın. Ben söyleşi etkinliğinin değerli uzman konuşmacılarına katılımlarından ve vereceği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, iyi bir söyleşi diliyorum” dedi.

Boztosun’un konuşmasının ardından Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Kayseri SMMMO Tesmer Yönetim Kurulu Sekreteri Şengül Kezik, Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Derya Çopuroğlu ve Kayseri SMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurumu Başkanı Ömer Kara, öğrencilerimize muhasebecilik mesleğini ve geleceğini anlattı. Söyleşide soru-cevabın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, konuşmacılara plaket takdiminde bulundu.