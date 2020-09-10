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Kayseri Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Faaliyetlerine Yönelik İşbirliğine Gidiyor

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN ÇEŞİTLİ GENÇLİK FAALİYETLERİNDE BULUNMASI YÖNÜNDE İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR.

KAYSERİ 10.09.2020, 18:00
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Kayseri Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Faaliyetlerine Yönelik İşbirliğine Gidiyor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversite gençlerinin çeşitli gençlik faaliyetlerinde bulunması yönünde işbirliğine gidiyor. Bu işbirliği çerçevesinde üniversitemiz kampüsü içerisine gençlik ofisi kurulacak ve üniversitedeki gençlik faaliyetleri bu ofis vasıtasıyla yürütülecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, üniversitede gençlik faaliyetlerine yönelik yapılabilecek ortak proje çalışmalarını görüştü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu kapsamında 2020 eylem planında yer alan genç ofisler ve gençlik çalışmaları projesinin üniversitelerde uygulanmaya başlandığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bu konuda kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Eskici, Kayseri Üniversitesi’nde de bu projenin en yakın zamanda hayata geçeceğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri Üniversitesi olarak gençlerin sadece eğitimine değil, sosyal, kültürel, spor gibi faaliyetlere de katılımlarını çok önemsediklerini söyledi. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen üniversitelerde gençlik ofis oluşturulma çalışmalarını desteklediklerini kaydeden Rektör Karamustafa, bu projenin Kayseri Üniversitesi’nde hayata geçmesi için üniversite yönetimi olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı vereceklerini ifade etti. Rektör Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile önümüzdeki günlerde bu konuda bir işbirliği protokolü imzalanacağını duyurdu.

Ziyaretin sonunda Rektör Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye üniversitenin çini işlemeli fincan takımını hediye etti.

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