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Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı’na 34 proje ile katıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen TÜBİTAK başta olmak üzere iş dünyasının yoğun ilgisi ve desteği ile düzenlenen 1. AR-GE Proje Pazarı, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 1. AR-GE Proje Pazarına 34 projeyle katılan Kayseri Üniversitesinin 2 projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.

KAYSERİ 23.05.2022, 17:13
Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı’na 34 proje ile katıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen TÜBİTAK başta olmak üzere iş dünyasının yoğun ilgisi ve desteği ile düzenlenen 1. AR-GE Proje Pazarı, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 1. AR-GE Proje Pazarına 34 projeyle katılan Kayseri Üniversitesinin 2 projesi mansiyon ödülüne layık görüldü.

Etkinlik, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Proje geliştiricilerinin fikir alışverişine ortam hazırlamak, AR-GE projelerine dair finansal ve teknolojik işbirliklerine zemin oluşturmak, üniversite, özel sektör temsilcileri ve bağımsız araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bölge insanını bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 1. AR-GE Proje Pazarında 354 proje görücüye çıktı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, stant ve proje poster alanını gezerek, üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinden hazırladıkları projeler hakkında bilgiler aldı. Rektör Karamustafa, özellikle üniversitelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarının gerek münferit olarak hazırladıkları gerekse üniversite dışındaki ve içindeki işbirlikleri ile ortaklıkları sonucunda hazırladıkları nitelikli projelerle 1. AR-GE Proje Pazarı’na yoğun ilgi göstermelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çeşitli oturumlarla iki gün süren Anadolu Üniversiteler Birliği 1. AR-GE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 1. AR-GE Proje Pazarı’na proje sunan tüm öğretim elemanlarını ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Etkinliğe Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci ile iş dünyasından ve ilgili kurum-kuruluşlardan çok sayıda davetli katıldı.

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