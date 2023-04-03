Kayseri ’Ümmet İftarı’ Geleneği Devam Ediyor

Kayseri Kent Merkezi’nde Ramazan Ayı’nda bir gelenek haline gelen, özellikle birçok kesimden gençlerin katıldığı ‘Ümmet İftarı’nın bu yıl 12.’si Ramazan Ayı’nın her Pazartesi günü Hunat Medresesi içinde devam ediyor.

İslam coğrafyasının Afrika gibi fakir ve yoksul kesimlerini hatırlamak ve lüks zengin iftar sofralarını protesto etme maksadıyla başlatılan ’Ümmet İftarı’ adıyla gelenekselleşen bu uygulama, her geçen gün artan katılımlarla devam ediyor. Sadece simit, hurma ve sudan oluşan iftar menüsü, yer sofralarında oturan davetliler tarafından geçtiğimiz yıllarda Bürüngüz Camii’nin yanındaki alanda ikram edilirken, hava şartlarının soğumasından dolayı bu yıl Hunat Medresesi içine alındı.

Kayseri kent merkezindeki tarihi Hunat Medresesi içinde portatif masalarda ve yer sofrasında ikram edilen iftariyeliklere, bir çok farklı kesimden insanlar katılmaya devam ediyor