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Kayseri Ulaşım A.Ş. ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Türkiye’de bir ilke daha imza atarak, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni alma başarısı gösterdi. TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, belgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.

KAYSERİ 27.01.2021, 12:20
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Kayseri Ulaşım A.Ş. ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Türkiye’de bir ilke daha imza atarak, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni alma başarısı gösterdi. TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, belgeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu’yu makamında kabul etti.

TSE Bölge Müdürü Ulaş, Türkiye’de ilk kez belirlenen kriterlerin tamamını başarıyla uygulayan ve bu alanda örnek olan Ulaşım A.Ş.’nin alma başarısını gösterdiği “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni Başkan Büyükkılıç’a takdim etti.

TSE tarafından verilen “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye önemli bir sertifika daha verilmiş oldu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin ardından Ulaşım A.Ş.’nin hizmetlerinin de güvenli olduğunun tescillendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaşım alanında verilen ilk güvenli hizmet belgesini alan Ulaşım A.Ş.’de Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ise şu şekilde:

Güvenli hizmet standartlarına uygun olarak her alan için ayrı ayrı temizlik planlamaları oluşturuldu. Girişler, koridor ve ortak kullanım alanlarına el dezenfeksiyonları konuldu. Nizamiye girişlerinde ateş ölçme, HES Kodu ve salgın hakkında bilgilendirme yapıldı. Olası vaka için iç ve dış iletişim formları hazırlandı. İzolasyon odası oluşturuldu. Kullanılan maskeler için maske atık kutuları oluşturularak, atık yönetmeliğine uygun şekilde toplanıp bertaraf edildi. Ortak kullanılan alanlar, malzemeler, ekipmanlar ile ilgili dezenfeksiyon talimatları oluşturuldu. Bunun için şirket araçları, servisler, atölye ve teknik personele yüzey dezenfeksiyon verildi. Ortak kullanım alanlarına günlük olarak dezenfeksiyon, diğer alanlarda haftada iki kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Ortak alanlara bilgilendirme afişleri asıldı. Kapalı alanlarda alan bilgilendirme ( max. kişi kapasite ) afişleri asıldı. Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre 4 metrekare’ye 1 kişi kuralı uygulandı. Tüm personellere Covid-19 bilgilendirme eğitimi ayrıca temizlik personellerine bulaşıcı hastalık eğitimi düzenlendi. Covid-19 Bulaş takibi günlük olarak tüm personel için yapıldı.
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