Kayseri U18 Play-Off

Kayseri U18 Ligi Play-Off maçında OSB Teknik Koleji, rakibi Erkiletspor’u 3-0 mağlup etti. OSB Teknik Koleji aldığı bu galibiyetle Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Batuhan Alkan xx

OSB Teknik Koleji U18: Muhammet Yasin Atıcı xxx, Abdulsamet Şimşek xxx, (Emre Karakaya dk.80 x), Celal Çemç xxx, Şakir Gazioğlu xxx, Tuğrul Çetin xxx, Yusuf Tolu xxx, Doğukan Kılıç xxx, (Eren Akçakoyun dk.68 x), Anıl Çalış xx, (Onur dk.68 x), Furkan Batar xxx, Emre Fındık xxx, (Enes Temizyürek dk.70 x), Ömer Yıldız x, (Yusuf Aydoslu dk.55 xx),

Erkiletspor U18: Şahin Demir x, Bekir Arslan * Yusuf Kama x, (Semih Çetinkaya dk. 55 x), Hüseyin Yalçın x, Mikail Akdaş x, Emir Can Irmak x, Ahmet Yadigar x, (İbrahim Şimşek dk.35 x), Gazi Hançer x, Özgür Uludağ x, Fatih Taş x, (Yaşar dk.55 x), Muammer Savaş x

Goller: Emre Fındık (dk.20), Doğukan Kılıç (dk.25, 42) (OSB Teknik Koleji U18)