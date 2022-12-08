Kayseri U16 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U16 Ligi 2022-2022-3 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U16 Ligi 2022-2023 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilciliği tertip komitesi üyeleri, ASKF yönetim kurulu üyeleri, ve kulüp temsilcileri katıldı. 35 takımın katılacağı U16 liginde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. 3 grupta 9 takım 1 grupta ise 8 takım mücadele edecek. 4 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off maçları oynayacak. Play-Off’ta şampiyon olan takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. U16 Ligi 17-18 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Erciyes İdmangücü

Argıncık Esnafspor

1966 Turanspor

Talasgücü Belediyespor

Spor A.Ş

Doğa Gençlikspor

Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor

Cuma Uluçay Talasspor

1. hafta

Kayseri Şekerspor-Erciyes İdmangücü

Argıncık Esnafspor-Hacılar Erciyesspor

Doğa Gençlikspor-1966 Turanspor

Talasgücü Belediyespor-Spor A.Ş

Cuma Uluçay Talasspor (BAY)

B Grubu

Kayseri İdman Yurdu

Güneşspor

Kayseri Atletikspor

Bünyan Belediyespor

Anadolu Yıldızları

Erciyesgücü FK

Argıncıkspor

Erkiletspor

Sungur FK

1. hafta

Kayseri İdman Yurdu-Güneşspor

Kayseri Atletikspor-Bünyan Belediyespor

Anadolu Yıldızları-Erciyesgücü FK

Argıncıkspor-Erkiletspor

Sungur FK (BAY)

C Grubu

Kocasinan Yemlihaspor

Makfitspor

Amarat Gençlikspor

Gültepespor

Anayurt Finalspor

Kocasinan Şimşekspor

İlbeyspor

Anadolu Gençlikspor

Talas Denizspor

1. hafta

Kocasinan Yemlihaspor-Makfitspor

Amarat Gençlikspor-Gültepespor

Anayurt Finalspor-Kocasinan Şimşekspor

İlbeyspor-Anadolu Gençlikspor

Talas Denizspor (BAY)

D Grubu

Develi Erciyesspor

Kocasinan Gençlikspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Yeşilhisar Belediyespor

Gençlikspor

Bayraktarspor

Develispor

Kayseri Demirspor

1. hafta

Develi Erciyesspor-Kocasinan Gençlikspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Yeşilhisar Belediyespor

Gençlikspor-Bayraktarspor

Develispor-Kayseri Demirspor