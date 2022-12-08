Kayseri U16 Ligi fikstürü çekildi
Kayseri U16 Ligi 2022-2022-3 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U16 Ligi 2022-2022-3 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U16 Ligi 2022-2023 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilciliği tertip komitesi üyeleri, ASKF yönetim kurulu üyeleri, ve kulüp temsilcileri katıldı. 35 takımın katılacağı U16 liginde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. 3 grupta 9 takım 1 grupta ise 8 takım mücadele edecek. 4 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off maçları oynayacak. Play-Off’ta şampiyon olan takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. U16 Ligi 17-18 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:
A Grubu
Erciyes İdmangücü
Argıncık Esnafspor
1966 Turanspor
Talasgücü Belediyespor
Spor A.Ş
Doğa Gençlikspor
Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor
Cuma Uluçay Talasspor
1. hafta
Kayseri Şekerspor-Erciyes İdmangücü
Argıncık Esnafspor-Hacılar Erciyesspor
Doğa Gençlikspor-1966 Turanspor
Talasgücü Belediyespor-Spor A.Ş
Cuma Uluçay Talasspor (BAY)
B Grubu
Kayseri İdman Yurdu
Güneşspor
Kayseri Atletikspor
Bünyan Belediyespor
Anadolu Yıldızları
Erciyesgücü FK
Argıncıkspor
Erkiletspor
Sungur FK
1. hafta
Kayseri İdman Yurdu-Güneşspor
Kayseri Atletikspor-Bünyan Belediyespor
Anadolu Yıldızları-Erciyesgücü FK
Argıncıkspor-Erkiletspor
Sungur FK (BAY)
C Grubu
Kocasinan Yemlihaspor
Makfitspor
Amarat Gençlikspor
Gültepespor
Anayurt Finalspor
Kocasinan Şimşekspor
İlbeyspor
Anadolu Gençlikspor
Talas Denizspor
1. hafta
Kocasinan Yemlihaspor-Makfitspor
Amarat Gençlikspor-Gültepespor
Anayurt Finalspor-Kocasinan Şimşekspor
İlbeyspor-Anadolu Gençlikspor
Talas Denizspor (BAY)
D Grubu
Develi Erciyesspor
Kocasinan Gençlikspor
Kılıçaslan Yıldızspor
Yeşilhisar Belediyespor
Gençlikspor
Bayraktarspor
Develispor
Kayseri Demirspor
1. hafta
Develi Erciyesspor-Kocasinan Gençlikspor
Kılıçaslan Yıldızspor-Yeşilhisar Belediyespor
Gençlikspor-Bayraktarspor
Develispor-Kayseri Demirspor