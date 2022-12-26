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Kayseri U14 Play-Off: Erkiletspor: 0- Talasgücü Belediyespor:0
Kayseri Savaş Kurt U14 Play-Off üçüncü maçında Erkiletspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşma golsüz tamamlandı.
KAYSERİ 26.12.2022, 08:35
Kayseri Savaş Kurt U14 Play-Off üçüncü maçında Erkiletspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşma golsüz tamamlandı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakem: Bekir Kahraman
Erkiletspor U14: Ali Toprak Ülger, Semih Narin, Arda Yudum, Mehmet Sami, Harun Dinç, Berat acar, Bilal Kabak, Asil Ocaklı, Tekin Sönmez, (Onur Sarı dk. 36), Recep Eryılmaz, Tolga Koçak, (Göktuğ Tolen dk.44)
Talasgücü Belediyespor U14: Atilla Saltı, Şerefcan Çiğdem, M. Hasan Gençaslan, (Mustafa Çiğdem dk.56), Kağan Kağan Kayra, Batuhan Küçük, Sait Öztürk, (Furkan Efe Aslantaş dk.69), Abdussamed Bakar, Talha Dikmen, (Oğuz Miniş dk.43), Cemal Berkay Benderli, Ömer Efe Sitti, Emirhan Bircan