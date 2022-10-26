Kayseri U-18 Ligi’nde 18 maçta 133 gol atıldı

Kayseri U-18 Ligi’nde hafta bol gollü şekilde geride kaldı. Ligin 2. haftasında en farklı galibiyeti Kocasinan Şimşekspor, Cuma Uluçayspor’a karşı 13-0 ve Erciyesgücüsor, Talas Denizspor’a karşı 14-1’lik skorlar ile aldı.

Kayseri U-18 Ligi’nde geride kalan haftada oynanan mücadeleleri izleyen sporseverler U-18 Ligi’nde 18 karşılaşmada tam 133 gol izledi. Haftanın en gollü karşılaşması ise Erciyesgücüspor’un Cuma Uluçayspor’u 14-1 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Bu karşılaşmada tam 15 gol atıldı. U-18 Ligi’nin 2. haftasının tek beraberlikle sonuçlanan karşılaşması Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor karşılaşmasında ise karşılıklı 1’er gol vardı.

U-18 Ligi’nde 2.haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor:9-0

Kayseri Demirspor-Amaratspor:5-0

Kocasinan Şimşekspor-Cuma Uluçayspor:13-0

Erciyesgücüspor-Talas Denizspor:14-1

Hacılar Erciyesspor-İlbeyspor:9-2

Anayurt Finalspor-Kocasinan Gençlikspor:7-0

B Grubu

Kayseri Yolspor-Anadolu Yıldızlarıspor:3-1

Sungur FK-Gaziosmanpaşaspor:2-1

Talasgücü Belediyespor-Argıncık Esnafspor:7-1

Esen Makine Erciyes-Makfitspor:4-1

Erkiletspor-Kayseri Gençlerbirliği:7-0

Kocasinan Ülküspor-Gültepespor:2-1

C Grubu

Kayseri İdmanyurdu-Yeşilspor:1-1

Kayseri Şekerspor-Tomarza Belediyespor:9-0

Develispor-Kocasinan Gençlikspor:6-1

Develi Erciyesspor-Talas Anayurtspor:5-1

Kayseri Atletikspor-Anadolu Gençlikspor:5-0

Erciyesgücüspor-Buğdaylıspor:13-1