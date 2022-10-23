Kayseri U-18 Ligi
Kayseri U-18 Ligi A Grubu ekiplerinden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 2. haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynadığı maçta Sanayi Esnafspor’u 10-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kayseri U-18 Ligi A Grubu ekiplerinden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 2. haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynadığı maçta Sanayi Esnafspor’u 10-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat:Erkilet 1 Nolu Saha
Hakemler: Abdulsamet Soytürk xx, Onur Özdal xx, Ali Yıldız xx
Sanayi Esnafspor: Ömer Faruk Uzunkol x (Mert Bayram x), Enes Koçyiğit x (İbrahim Yük x) , İsmail Ünal x (Muhammed Yıldırım x), Özbey Sarıdağ x, Yunus Emre Yiğit x (Albudsamet Gönüları x) , Memiş Yılmaz x, Mustafa Kemal Karan x, Niyazi Albayrak x, Enes Albayrak x (Ahmet x) , Barış Deniz x, Emirhan Dokur x
Kılıçaslan Yıldızspor: Baran Sofuoğlu xxx, Arda Biçer xx (Berkan Taydemir xxx) Eray Kepenek xxx, Emre Akkoyun xxx, M.Eren Sayman xx (Batuhan Evli xx), Mehmet Yıldız xxx (Yiğit Atılgan xx), Umut Kayuncu xxx, Alpaslan Kılıçaslan xxx, Ömer Akdeniz xxx, Eray Alıcı xxx, İsmail Çetin xxx (Ömer Daşçı x)
Kırmızı Kart: Memiş Yılmaz (Dk. 42) (Sanayi Esnafspor)
Goller: Alpaslan Kılıçaslan (Dk.8), Arda Biçer (Dk. 20), Mehmet Yıldız (Dk. 24, dk. 26 ve dk. 57), Emre Akkoyun (Dk. 46, dk 48), Ömer Akdeniz (Dk. 63 ), Berkay Taşdemir (Dk. 73, dk 80) (Kılıçaslan Yıldızspor)