Kayseri U-18 Ligi C Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 2. haftasında Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da oynadığı maçta Anadolu Gençlikspor’u 5-0 mağlup etti. Kayseri Atletikspor ligdeki ikinci maçından da galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Erkilet 1 Nolu Saha

Hakemler: Yunus Emre Gerez xx, Kazım Enes Çona xx, Merve Nur Topaktaş xx

Kayseri Atletikspor: Arda Yiğt Küçük xxx, Gökden Gökdemir xxx, Resul Can Doğandemir xxx, Adem Yerli xxx, İsmail Can Önal xxx, Yasin Özkardaş xxx, Mehmet Şimşek xxx, Çağan Zeki Doğan xxx, Burak Altıntaş xxx, Rasim Çelik xxx, Atakan Demirezen xxx

Anadolu Gençlikspor: Şevki Dursun x, Eren Coşkun x, Musa Özsay x, Emrullah Koçyiğit x, M.Emre Benli x, Necmettin Şahin Pınar x, Muhammed Enes Zeytin x, Gökhan Morsümbül x, Mehmet Emin Yüksel x, Mustafa Talha Babacan x, Yusuf Sena Yakut x

Goller: Yasin Özkardaş (Dk. 2, dk 42, dk 55), Resul Can Doğandemir (Dk. 15), Mehmet Şimşek (Dk. 41) (Kayseri Atletikspor)