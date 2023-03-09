Kayseri U-15 Ligi fikstür çekimi yapıldı
Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
Bu hafta sonu başlayacak olan ligin fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İltertipKomitesi ile birlikte ligde mücadele edecek olan 27 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 9’arlı üç ayrı gruba ayrıldı. Ligde maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off mücadelesi ise çapraz eşleşmeli eleme, ardından kalan 3 takım ise tek devre lig usulüne göre yapılacak. Burada başarılı olan iki takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Bu sezon ligde 2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular forma giyebilecek. Maçlar 35 dakikalık iki devre halinde oynanırken takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Kayseri U-15 Ligi’nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:
A Grubu
Atletikspor
Anadalu Yıldızları
Argıncıkspor
Argıncık Esnaf
Anayurt Final
Güneşspor
Sarız Anadolu
Sungur FK
Spor A.Ş
B Grubu
Kocasinan Şimşek
Develispor
Develi Erciyesspor
Yahyalı Gençlerbirliği
İlbeyspor
Makfitspor
Başakpınar
Bayraktarspor
Demirspor
C Grubu
Gültepespor
Doğa Gençlikspor
Hacılar Erciyesspor
Kılıçaslan Yıldızspor
Talasgücü Belediye
Cuma Uluçayspor
Erkiletspor
Anadolu Gençlik
Kayseri Şekerspor