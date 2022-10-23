Kayseri U-14 Ligi
Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Gültepespor, ligin 2. haftasında oynadığı maçta Sungur FK’yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Gültepespor, ligin 2. haftasında oynadığı maçta Sungur FK’yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Erkilet 1 Nolu Saha
Hakem: Furkan Saltık xx
Sungur FK U-14: Cihangir Kösex, Furkan Temel x (Mustafa Koçak x), Yusuf Can Aslan x (M.Esat Yılmaz x), Emre Bulut x, Barış Ayyıldız x Yiğit Mustafa Can xx (Ömer Adıgüzel x), U.Efe Çakmak x (Onur Kaan Erdemci xx), Berat x, Kadir x, Rüzgar Efe Orhan x, Emirhan Akçakoca x
Gültepespor u-14: Yasin Rençber xx, Mustafa Dağdeviren xx, Mustafa Sarıçam xxx, O. Efe Karakaya xxx, Eyyüp Han Çakal xx, Emre Durmuş xxx, Emir Tuna xxx, Mehmet Ali Düz xxx, Arda Şan xx, Kaan Buğra Erol xxx, Furkan Eren xxx
Goller: Yiğit Mustafa Can (Dk.6), Onur Kaan Erdemci (Dk. 46) (Sungur FK), Furkan (Dk. 17), Kaan Buğra Erol (Dk.48, dk. 50 ve dk. 55), M.Ali Düz (Dk. 60) (Gültepespor U-14)