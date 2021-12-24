banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu uzun soluklu bir iş. Amacımız bulmuş olduğumuz 1 milyon 800 bin m2’lik arsayı mera alanından çıkarak tapusu almak. Fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı. Paranız emin ellerde duruyor. Gayemiz üyelerimizi dükkan sahibi yapmaktır” dedi.

KAYSERİ 24.12.2021, 16:55
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu uzun soluklu bir iş. Amacımız bulmuş olduğumuz 1 milyon 800 bin m2’lik arsayı mera alanından çıkarak tapusu almak. Fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı. Paranız emin ellerde duruyor. Gayemiz üyelerimizi dükkan sahibi yapmaktır” dedi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mali kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığı’nı İbrahim Yılmaz’ın yapığı genel kurulda gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy sözlerine, “Bizim fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı” diyerek başladı. Üyelere ve şehre yakışan ekonomiye katkı verecek verimli bir proje olması yönünde mücadele edeceklerini ve 3 kriter belirlediklerini belirten Başkan Gülsoy, “30-40 km uzaklarda, şehrin dışında benim işim yok. Bir yere bir torba çimento dökmem. Bu bir milli servettir. Gidip gelinmesi masraftır. Onun için şehre yakın mesafede yer arıyorum dedik. Bunu tüm şehir biliyor. Bizim kooperatifimiz Küçük sınırlı karma imalat sanayidir. Burada siz değerli üyelerimiz imalat yapacak, şehrimize ve istihdama katkı verecek. Onun için yakın bir yer olsun dedim. Eleştiriye açığım, yeter ki nezaket kuralları içerisinde olsun. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla istişareler yaptık, fikir jimnastiği yaptık, fikirleri kulak arkası etmedik. Yenilebilir enerji, savunma sanayi konusunda da araştırmalar yaptık ama şunu gördük. Bizim kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmaktı. Benim üyelerim uygun fiyata, kendilerini kiradan kurtaracak, yakın bir yerde kendilerine yakışır bir dükkan istiyorlar. Bütün yoğunluğumuzu bizde bunun üzerine verdik“ dedi.

Üyelerinin istekleri yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ömer Gülsoy, “ Bu uzun soluklu bir iş. Biz uygun maliyetli bir mera alanı istiyoruz. Ama meradan çıkarmak kolay bir işlem değil“ diye konuştu.

Başkan Gülsoy, “Parayı kooperatifin kasasında bulunduramayız. Boşta tutamayız. Para sistemde yani bankalarda duruyor. Emanete halel gelmez. Allah devletime zeval vermesin. Biz devletçiyiz. Devlete bir şey olmadıktan sonra paranız emin ellerde duruyor. Merak etmeyin 1 kuruşuna da halel gelmez“ ifadelerini kullandı. Üyelerin merakla beklediği arsayı da açıklayan Başkan Gülsoy, “3 ana kriterimiz üzerinde çalışmalar neticesinde şehrimize yakın bir yer bulduk. Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 800 bin m2 büyüklüğe sahip, şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km uzaklıkta bir arsa bulduk. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait olup, yüzde 62’si mera vasfındadır. Bu söz konusu alan Eski Sanayi Bölgesi’nin 4,5 katı, Yeni Sanayi Bölgesi’nin ise 2,5 katı büyüklüğündedir. Bu arazinin imara açılması için Tam 19 Kurumun olur görüşü gerekmektedir. Pandemi şartlarından uzaktan çalışma ve yarım personel ile çalışma yürüten aşağıdaki kurumlardan tek tek olur görüşü almak takdir edersiniz ki ciddi bir zaman almıştır. Normal süreçte dahi en az 5 yıl uğraşılan bahse konu çalışmalar; pandemi süreci sebebiyle birçok aksaklık yaşanmasına rağmen 2 yıl gibi bir zamanda imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde onay aşamasına gelinmiştir” dedi.

Başkan Gülsoy, kooperatife katkıda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin’e ve kurum kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti. Konuşmasında ayrı parantez olarak her sıkıntıda önlerini açan, desteklerini esirgemeyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye de ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda söz alan üyelerin sorularını da yanıtlayan ve geçmişle uğraşmak benim işim değil diyen Başkan Gülsoy, “2019 yılında kooperatifi aldık. Biz üyelerimize yakışan bir yer olsun diye uğraşıyoruz“ ifadelerini kullandı. Ayrıca genel kurulda, Dış denetim işlerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi. Başkan Gülsoy toplantı sonunda güven ve teveccühlerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8