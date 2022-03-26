banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilgi

Atlas Fuarcılık tarafından 17.’si Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuar ile ilgili açıklama yapan Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, “Fuar bitimine 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

KAYSERİ 26.03.2022, 16:21
Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilgi

Atlas Fuarcılık tarafından 17.’si Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuar ile ilgili açıklama yapan Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, “Fuar bitimine 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

3 ayrı alandan oluşan fuara bin 900 markanın katıldığını söyleyen Fevzi Atasagun, “Fuarımıza yoğun bir ilgi var. Fuarımızı uluslararası bir fuar merkezinde yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün yapmış olduğu toplamda 40 bin metrekarelik bir alana kurulu fuar merkezinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza bin 900 marka katılıyor. Fuarımızın amacı üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirmektir. Fuarlar üreticiler ile tüketiciler arasında köprü görevi görür. Üreticiler ürettikleri ürünleri fuarlarda sergilerler. Ziyaretçilerde bu fuarlar sayesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederler. Bizim fuarımız 3 bölümden oluşuyor. Tarım, hayvancılık ve gıda olmak üzere. Tarımla ilgili bütün ekipmanlar, sulama sistemleri ve fidanlar fuarda sergileniyor. Hayvancılıkla ilgilide süt sağım sistemleri, ahır sistemleri ve hayvancılık ile ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor. Biz Kayseri Tarım Fuarını yaparken, birde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarımız var. Bu fuara da Türk Cumhuriyetlerinden 14 ülkenin katılımı olacak. Oda bizim tarım fuarı ile birlikte büyüyerek giden bir fuar. İleri ki yıllarda biz bu fuarları daha da büyüterek uluslararası bir düzene getireceğiz. Zaten yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerimizde var. Biz bu fuarın özellikle oluşmasına destek veren başta Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, bize böyle büyük bir fuar alanında fuarı yapma imkanını verdikleri için. Aynı zaman da Ticaret Borsamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarın başından sonuna kadar bizle beraber oldular, bizi desteklediler. Ziraat odamıza çok teşekkür ediyoruz. Damızlık Birliğimize de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın oluşumundan sonuna kadar bu kurumlarımızın hepsi bize destek verdiler. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarı biz yapıyoruz ama onların desteği ile biz bu fuarı yapıyoruz” dedi.

Atasagun, fuar sonuna kadar 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Fuarımıza biz yaklaşık 300 binin üzerinde bir ziyaretçi akışı bekliyoruz ki fuarımıza da inanılmaz bir ilgi mevcut zaten. Bu fuarımızda aynı şekilde taşıma sistemi de yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin fuar alanına ulaşmalarını kolaylaştırmak için tramvay durağından fuar alanına yarım saatte bir servis koyduk. Türkiye’nin 70 ilinden hem katılımcı hem de ziyaretçisi olan bir fuar gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza yoğun bir ilgi var. Fuarımızı uluslararası bir fuar merkezinde yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün yapmış olduğu toplamda 40 bin metrekarelik bir alana kurulu fuar merkezinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza bin 900 marka katılıyor. Fuarımızın amacı üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirmektir. Fuarlar üreticiler ile tüketiciler arasında köprü görevi görür. Üreticiler ürettikleri ürünleri fuarlarda sergilerler. Ziyaretçilerde bu fuarlar sayesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederler. Bizim fuarımız 3 bölümden oluşuyor. Tarım, hayvancılık ve gıda olmak üzere. Tarımla ilgili bütün ekipmanlar, sulama sistemleri ve fidanlar fuarda sergileniyor. Hayvancılıkla ilgilide süt sağım sistemleri, ahır sistemleri ve hayvancılık ile ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor.”

Tarım fuarı ile birlikte Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı da düzenlediklerini ve ilerleyen dönemlerde fuarları daha da büyüteceklerini söyleyen Atasagun, “Biz Kayseri Tarım Fuarını yaparken, bir de Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarımız var. Bu fuara da Türk Cumhuriyetlerinden 14 ülkenin katılımı olacak. O da bizim tarım fuarı ile birlikte büyüyerek giden bir fuar. İleri ki yıllarda biz bu fuarları daha da büyüterek uluslararası bir düzene getireceğiz. Zaten yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerimizde var. Biz bu fuarın özellikle oluşmasına destek veren başta Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, bize böyle büyük bir fuar alanında fuarı yapma imkanını verdikleri için. Aynı zaman da Ticaret Borsamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bu fuarın başından sonuna kadar bizle beraber oldular, bizi desteklediler. Ziraat Odamıza biz çok teşekkür ediyoruz. Damızlık Birliğimize de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın oluşumundan sonuna kadar bu kurumlarımızın hepsi bize destek verdiler. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarı biz yapıyoruz ama onların desteği ile biz bu fuarı yapıyoruz. Fuarımıza biz yaklaşık 300 binin üzerinde bir ziyaretçi akışı bekliyoruz ki fuarımıza da inanılmaz bir ilgi mevcut zaten. Bu fuarımızda aynı şekilde taşıma sistemi de yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin fuar alanına ulaşmalarını kolaylaştırmak için tramvay durağından fuar alanına yarım saatte bir servis koyduk. Türkiye’nin 70 ilinden hem katılımcı hem de ziyaretçisi olan bir fuar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19