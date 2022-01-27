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Kayseri Süper Amatör’de maçlar Pazar günü
Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu. Bu hafta 9 müsabaka oynanacak.
KAYSERİ 27.01.2022, 08:49
Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu. Bu hafta 9 müsabaka oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 9 müsabaka Pazar günü oynanacak. Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; haftanın ilk maçı Buğdaylıspor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanacak. Argıncık 1 Nolu sahadaki bu maç saat 11’de başlayacak. Bu Pazar günü oynanacak Süper Amatör küme maçları şu şekilde:
Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği
Kayserigücü-Yolspor
Erciyes Esen Makine-Esentepespor
Amarat Gençlikspor-Sanayi Esnafspor
Gültepespor-Kayseri Şekerspor
Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Ülküspor
OSB Atletikspor-Başakpınar Belediyespor
Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor
Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor