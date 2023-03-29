Kayseri Süper Amatör Küme’de son hafta

Kayseri Süper Amatör Küme, hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından tamamlanacak. A Grubu’nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off’u garantilerken B Grubu’nda ise Erciyes Esen Makine FK Play-Off’u garantiledi. B Grubun’da Play-Off’a yükselecek son takım Pazar günü oynanacak 2 karşılaşmanın ardından belli olacak. A Grubu’nda ligin son haftasını Kayseri Atletikspor, Kocasinan Yemlihaspor ve B Grubu’nda Esentepespor ve Özvatan Gençlikspor hükmen kazanarak kapatacak. Süper Amatör Küme’de ligin son hafta maç programı ise şu şekilde:

01 Nisan Cumartesi

Başakpınarspor-Trend Gayrimenkulspor

02 Nisan Pazar

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Simya Koleji

Erciyes Esen Makine FK-Argıncıkspor

Kayseri Yolspor-Kayserigücü FK

Kayseri Şekerspor-A. Akkışlaspor

Yahyalıspor-Kocasinan Şimşekspor