Kayseri Süper Amatör Küme’de kritik hafta

Aynı puana sahip iki takım Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor ligin 17. haftasında kozlarını paylaşacak. 39’ar puana sahip iki takımın zorlu doksan dakikası büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı 3 puanla kapatan iki takımın dev maçında kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edecek. Geride kalan 16. hafta sonunda 15 maça çıkan Kayseri Şekerspor 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken Erciyes Esen Makine FK ise 14 maçta 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Erciyes Esen Makina FK 2-0’lık sonuçla kazanmıştı.

5 Şubat Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor maçı saat 15.00’de başlayacak ve futbolseverlerin bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.