Kayseri Süper Amatör Küme’de hasret bitiyor
Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00’da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 1. hafta maç programı şu şekilde;
10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu
19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor
10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha
19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji
11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK
17.30 Esentepespor-Argıncıkspor
11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
15.30 Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor
17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor
11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor
11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı
17.30 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor
11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı
16.00 Başakpınarspor-Develi Emar Spor
11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı
15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0