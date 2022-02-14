Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.
13. haftada oynanan 9 maçın 2’sinde 8’er gol atıldı. Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor 4-4 berabere kalırken Talas Anayurtspor bol gollü maçta Özvatan Gençlikspor’u 5-3 mağlup etti. Süper Amatör Küme 13. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makina-Buğdaylıspor 3-1
Kayserigücü-Kocasinan Şimşekspor 1-1
Erciyes Reşadiye Gençlik-Esentepespor 1-3
Tomarza Belediyespor-Gençlerbirliği 1-2
Hacılar Erciyesspor-Başakpınar Belediyespor 6-1
Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlikspor 3-0
Gültepespor-OSB Atletikspor 1-0
Kocasinan Ülküspor-Sanayi Esnafspor 4-4
Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor 5-3
Kayseri Yolspor-Yavuzspor 3-0 (Hükmen)