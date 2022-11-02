Kayseri Süper Amatör Küme’de 27 gol atıldı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 8. hafta geride kalırken, liderler değişmedi. Büyük heyecana sahne olan 8. haftada 27 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 8. hafta geride kalırken, liderler değişmedi. Büyük heyecana sahne olan 8. haftada 27 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda 8. haftayı 18 puan ile lider olarak Kayserigücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Kayseri Atletikspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makina FK, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam ediyor. Süper Amatör Küme’de 8. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:
A Grubu
Amaratspor 1-0 Trend Gayrimenkul
Kayeri Atletikspor 1-1 Kayserigücü FK
Kayseri Yolspor 2-0 Gençlerbirliği
Başakpınar Belediyespor 0-1 Kocasinan Şimşekspor
Yemlihaspor 3-0 Develi Emar (Hükmen)
Yahyalıspor (BAY)
B Grubu
Erciyes Esen Makina FK 7-0 Özvatan Gençlikspor
Sungur FK 2-0 Simya Koleji
Kayseri Şekerspor 4-0 Kocasinan Ülküspor
Akkışlaspor 3-1 Esentepespor
Argıncıkspor 3-1 G.O.Paşaspor
Gültepespor (BAY)