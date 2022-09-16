Kayseri Süper Amatör Küme’de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonunda heyecan devam ediyor. sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Geçtiğimiz hafta donu başlayan yeni sezonda ilk haftanın ardından 2.haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
17 Eylül 2022 Cumartesi
Argıncıkspor-Kocasinan Ülküspor: Alim Kandemir
18 Eylül 2022 Pazar
Kocasinan Şimşekspor-Kayserigücü FK: Necati Selçuk Şahin
Sungur FK-Esentepespor : Yusuf Uğurlu
Kayseri Simya Koleji-Kayseri Şekerspor: Hakan Çam
Akkışlaspor-Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Keğin
Amaratspor-Yahyalıspor: Nail Berkant Sarıkaya
Trend Gayrimenkul-Gençlerbirliği: Hüseyin Otyakmaz
Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Yolspor: Ahmet Ulu
Gaziosmanpaşaspor-Gültepespor: Cem Eray Eşmekaya
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0