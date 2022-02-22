Kayseri Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 14. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 48 gol atıldı.
Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 14.haftada en gollü karşılaşma 9 golün atıldığı Kayserigücü-Buğdaylıspor maçı oldu. Kayseri Şekerspor’un da rakibini 8 golle geçtiği haftada 2 maç da berabere bitti.
Süper Amatör Küme 14. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor-Gültepespor 4-4
K.Şimşekspor-Erciyes Reşadiye Gençlik 1-1
Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor 8-0
Kayserigücü-Buğdaylıspor 5-4
Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina 1-5
Kayseri Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği 2-1
Kocasinan Ülküspor-Başakpınar Belediyespor 4-1
Talas Anayurtspor-Amarat Gençlikspor 2-0
OSB Atletikspor-Özvatan Gençlikspor 3-2
Esentepespor-Kayseri Yavuzspor 3-0 (Hükmen)