Kayseri Süper Amatör Küme: Sungur FK: 3 - Gaziosmanpaşaspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda oynanan Sungur FK ile Gaziosmanpaşaspor maçında 3 gol ve 3 kırmızı kart çıktı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Sungur FK 2 gol daha bularak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak, Mustafa Kalaycı, Hamza Yıldız

Sungur FK: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, Mert Akgöz, Emircan Yıldırım, Orhan Şahin, (Emre dk.46), Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Mehmet Kahveci, Hasan Can Okumuş, (A.Rahman dk.83), Ramazan Bulmuş, Yunus Güneri

Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Cengiz Çay, Furkan Erdoğan, (Mustafa Gezgin dk.75), Erencan Güneş, (Batın dk.55), Hakan Yılmaz, (Ekrem dk.88), Fatih Basın, Ebubekir Sain, Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer, Berkay Çırak, Adem Karataş

Goller: Ramazan Bulmuş dk. 6 ve 89, Mehmet Kahveci dk. 79 (Sungur FK)

Kırmızı Kart: Tugay Oflazoğlu dk.55 (Sungur FK), Silvan Gezer dk.55, Yaşar Şener dk.58 (Gaziosmanpaşaspor)