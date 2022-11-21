Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 6- Gençlerbirliği: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Kayseri Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda attığı goller ile 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin, Ahmet İnci, Mustafa Boylu

Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl Polat, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit Yılmaz, Karahan Karahan, Mertcan Babayiğit, Murat Kıraç, Abdullah Enes Ozan, (Mehmet Beştepe dk.66), Batuhan Bozkurt Bolat, (Ali Bayram dk.80), Naim Can Göksoy, (Onur Bağcı dk.66), Mehmet Tek, (Mücahit Mehmet dk.80), Buğrahan Duğan, (Mustafa Bulut dk.46)

Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram, Ozan, (Ahmet Kaymak dk.72), Işık Polat, Emre Yenidoğan, (Ali dk.46), R. Can Bektaş, Muhammet Yeter, Muhammet Caner, Ömer Altunsoy, Said Bulut, (Tolga Oğuz dk.65), Halil Mezgitli, (Ahmet Aslan dk.65), Doğuş Aydoğmuş, (Mustafa dk.46)

Goller: Batuhan Bozkurt Bolat dk.51, Abdulkadir Söyler dk.58-82, Mustafa Bulut dk.78, Murat Kıraç, dk.86, Onur Bağcı dk.89 (Kocasinan Şimşekspor)