Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Başakpınar: 2

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayserigücüspor, Başakpınarspor ile Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da oynadığı karşılaşmayı 6-2 kazanarak puanını 18 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Suat Alptekin***, Harun Soyeşik*-**, Sema Çetin***

Başakpınarspor: Batuhan Karakoç*, Bünyamin Coşkun*, Umut Akyol*, Engincan Özcan*, Salih Kamacı**, Tugay Taşoluk*, Mikail Canpolat*, İsmail Erdi Halis*, Emre Can Akkaya**, Enes Temizyürek* (Dk.46 Ahmetcan Urhan*) , Arif Can Saraçlı* (Dk. 67 Yusuf Serhat Kısmet*)

Kayserigücü FK: Batuhan Yıldırım** (Dk.46 Osman Demirtaş**) , Ali Yılmaz***, Serkan Yıldız***, Aziz Çağlar Şahin***, Kasım Alıcı***, Cüneyt Egemen Karagöz***, Hasan Yazgan*** (Dk. 76 Çağrı Doğan**) , Ozan Kaan Özdemir*** (Dk. 54 Muhammet Fatih Demirezen***) , Dursun Erdem Yıldız** (Dk. 76 Said Emre Gündoğan**) , Murat Mağara***, Eren Torbalı*** (Dk.54 Murat Şen*)

Goller: Dk. 2 Murat Mağara, Dk. 33 Eren Torbalı, Dk. 40 Cüneyt Egemen Karagöz, Dk. 43 Kasım Alıcı, Dk. 65-90+1 Muhammet Fatih Demirezen (Kayserigücü FK), Dk. 54-66 Salih Kamacı (Başakpınarspor)