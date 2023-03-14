Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 1- Kayseri Atletikspor: 2
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında, 3. sıradaki Kayşserigücü ile lider Kayseri Atletikspor karşılaştı. Müsabakayı Atletikspor 2-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında, 3. sıradaki Kayşserigücü ile lider Kayseri Atletikspor karşılaştı. Müsabakayı Atletikspor 2-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Erkan Kırçıl, Oğuzhan Bahçıvan
Kayserigücü: Batuhan Yıldırım, Abdullah Gürbüz, Murat Şen, Ahmet Yumutkan, Hüseyin Can Uçar, Hasan Yazgan (Dk.75 Fatih Demirezen), Buğra Kara, Yunus Emre Mert, Kasım Alıcı (Dk.80 Murat Mağara), Turgut Yetük (Dk.86 Eren Torbalı), Burak Arslan
Kayseri Atletikspor: Muhammed Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Abdulsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Emre Fındık (Dk.80 Anıl Çalış), Yusuf Karamanoğulları (Dk.90 Buğrahan Çiçek), Furkan Batar, Doğukan Kılıç (Dk.90+1 Salih Önder), Yusuf Aydoslu (Dk.46 Tuncay Kara)
Goller: Burak Arslan (Dk. 11) (Kayserigücü), Furkan Batar (Dk.72), Tuncay Kara (dk. 90+4) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı Kartlar: Yunus Emre Mert (Dk. 69), Abdullah Gürbüz (Dk. 85) (Kayserigücü)