Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Şekerspor: 2- Özvatan Gençlikspor:0
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor, rakibi Özvatan Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor, rakibi Özvatan Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Oğuzhan Bahçıvan, İbrahim Bayram
Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş (Dk.77 Abdullah Öztürk), Furkan Ulutaş, Yakup Türkmen, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, Çayan Yeşilkaya (Dk.75 İlkay Karakoç), Ziyahan Elbaşı, Mehmet Ali Öncü (Dk.70 Tunahan Harmancı), Batuhan Kaya (Dk.75 Kenan Kurt), Barış Temizyürek, (Dk.70 Barış Mert)
Özvatan Gençlikspor: Ayhan Akkum, Kemal Kargın (Dk.89 İbrahim Özdin), Onur Kodaş, Eren Kaan İpek, Yasin Burak Deniz (Dk.89 Tolga Cansu), Raşit Şimşek, Mehmet Kıraç, Ali Buğra Gökşen (Dk.70 Ümit Ergüner), Muhammed Turp, Mükremin Bayrak (Dk.50 Efendi Arıcı), Mustafa Ekinci (Dk.50 Mesut Can Türkaslan)
Goller: Dk.9 Çayan Yeşilkaya, Dk.47 Barış Temizyürek (Kayseri Şekerspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0