Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 4- Kocasinan Ülküspor: 0
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Erciyes Esen Makine FK, ligin 15. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Erciyes Esen Makine FK, ligin 15. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Murat Ahi, Ebubekir Çolak
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, Fazıl Burak, Hamit Çetinkaya, İsmail Dayı, Halil İbrahim Avcı, Gökhan Savranlar, (Selim Yağmur dk.67), Latif Aydemir, Mehmet Akif Gürkan, (Adem Şener dk.46),Ramazan Durdu, (Muhammed Aktan dk.81), Harun Çetin, (Mehmet Yaman dk.67), Abdulsamet Demirel, (Okan Uçar dk.75)
Kocasinan Ülküspor: İsmail Atalay, İlker Toprak, Muhammed Gazi Hançer, (Yaşar Alak dl.70), A. Baki Öztoprak, Hüseyin Yalçın, Mücahit Baykaldı, Mehmet Kurtuluş,(Doğukan Bayhan dk.70), Fatih Emre Taş, Mikail Akdaş, (Berkay Bozer dk.75), Zeki Can Sarı, (Eren Yurdakon dk.80), Can Varol, (Furkan Özkara dk.80)
Goller: Harun Çetin dk.45+1, Ramazan Durdu dk.53, Adem Şener dk.58, Okan uçar dk.90+2 (Erciyes Esen Makine FK)