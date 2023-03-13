Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 3 - Özvatan Gençlikspor: 0
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 19. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 3-0’lık net skorla yenerek puanını 48’e çıkarttı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 19. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 3-0’lık net skorla yenerek puanını 48’e çıkarttı.
Salon: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Halit Karacabay xx, Hamza Yıldız xx, Furkan Saltık xx
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan xx, Bahtiyar Ekici xx, Halil Yozgat xx, Mehmet Ali İmren xx, Gökhan Savranlar xx, Latif Aydemir xx, Selim Yağmur xx, (Mehmet Akif Gürkan x dk.58), Ramazan Durdu xxx, Halil İbrahim Avcı xx, (Hamit Çetinkaya x dk.54), Osman Şentürk xx, Mehmet Yaman xx, (Abdulsamet Demirel x dk.58)
Özvatan Gençlikspor: Osman Gündoğdu x, Murat Akbulut x, Mesut Can Türkaslan x, (Veysel Dağdelen x dk.87), Mustafa Aydın x, Kemal Kargın x, (Abdussamed San x dk.75), Ali Buğra Gökşen x, Mustafa Ekici x, Mükremin Bayrak x, Yasin Delikuş x, (Furkan Koçak xdk.46), Mehmet Kıraç x, Muhammed Turp x
Goller: Ramazan Durdu (penaltı) (dk.40), (dk. 70), Mehmet Akif Gürkan (dk. 90) (Erciyes Esen Makine FK)