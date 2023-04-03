Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 2 - Argıncıkspor: 1
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA LİGİN 22. HAFTASINDA LİDER ERCİYES ESEN MAKİNE FK RAKİBİ ARGINCIKSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEREK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 22. haftasında lider Erciyes Esen Makine FK rakibi Argıncıkspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet Çıtak xx, Nusret Yıldırım xx
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan xx, İsmail Dayı xx, Bahtiyar Ekici xx, Hamit Çetinkaya xx, Fazıl Burak x, (Uğur Özdemir x dk.60), Latif Aydemir x, (Ramazan Durdu x dk.46), Osman Şentürk xx, Gökhan Savranlar xx, Mehmet Akif Gürkan x, A. Samet Demirel x, (Okan Uçar x dk.46), Bulut Akbaş xx, (Erdal Kartal x dk.73)
Argıncıkspor: Kemal Çelik x, Kaan Aşık x, Tahir Can Çeçen x, Yavuz Selim Kılıçaslan x, Sedat Kurt x, Hacı Mert Cingöz x, (M. Vefa x dk.46), Berat Aydemir x, Karahan Hamurcu x, İlker Anğıt x, Muharrem Sahar x, İsmail Aydoğdu
Goller: Osman Şentürk dk. 4 ve 56 (Erciyes Esen Makine FK), Muharrem Sahar dk.54 (Argıncıkspor)