Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, ligin 5.hafta karşılaşmasında Sanayi Esnafspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, ligin 5.hafta karşılaşmasında Sanayi Esnafspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Yakup Aksoy xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Sanayi Esnafspor: Taha Navruz x, Yusuf Aktaş xx, Kaan Aşık xx, Enes Güler xx, Aziz Duman x (Dk.50 Murat x) Hüseyin Çakır xx, Fatih Çetin xx, Ümit Can Özbek x (Dk.65 Mustafa Can x), Selçuk Varlı x, Furkan Karakaya x (Dk.17 Ali Öz x) (Dk.65 Melih x) Gökhan Yeşilbaş x
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xxx, Hasan Emre Göltaş xxx, Furkan Ulutaş xx (Barış Mert Düğerci x), Yaşar Çam xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx (Canan Yeşilkaya xx), Kenan Kurt xx (Batuhan Kaya xx), Tunahan Harmancı xx (Muhammed Akçiçek x )Mehmet Doğru ** (Muzaffer Sekmen *) Barış Temizyürek xxx
Goller: Fatih Çetin Dk.58 (Sanayi Esnafspor) Mehmet Akif Gürkan Dk.34, Barış Temizyürek Dk.88 (Kayseri Şekerspor)