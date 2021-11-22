Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan maçta 3 puanı Kayserigücü aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan maçta 3 puanı Kayserigücü aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz x, Erkan Kırçıl xx, Tolga Selvi xx
Kayserigücü: Mehmet Akbaş xxx, Çağlar Erdemci xxx, İnanç Albayrak xxx, M.Bekir Türkmen x, Mücahit Baykaldı xxx, Mehmet Kahveci xxx, Muhammed Furkan Aslan x (30 Halil Avcı dk. 30 xx), Aydemir Yavuz xx, (Erkan Polat dk. 75 xxx), Mehmet Furkan Ağca xx (Turgut Yetük dk. 75 xx), Muhammed Mustafa Aksoy xx (Okan Özdemir dk. 82 x), Hasan Can Okumuş xxx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirbaş xx, Abdulkadir Söyler xx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, Halil Yönlü xx, Mehmet Yıldız xx, Karahan Karahan xx, Mustafa Bulut x (Ali Bayram dk. 50 x) (Mesut Aktaş dk. 70 x), Berkay Arı x (Samet Bozkurt dk. 50 x) Talha Özyürek xx, Buğrahan Duran x, Batuhan Bozkurt Bolat xx
Goller: Erkan Polat (Dk.83), Turgut Yetük (Dk.90) (Kayserigücü)
Kırmızı Kart: M.Bekir Türkmen Dk.28 (Kayserigücü)