Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’ye dahil Yolspor-Amaratspor maçı yarıda kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Yolspor ile Amaratspor arasında oynanması gereken müsabaka yarıda kaldı. Pazar günü Erkilet 1 nolu sahada oynanması planlanan Yolspor-Amaratspor maçı saatinde başladı. Hakem Hüseyin Keğin’in yönettiği maçın ilk yarısı 3-0 Yolspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikada Yolspor adına golleri atan isimler Ömer Bozkuş, Salih Bahadır Soylu ve Yaşam Çam oldu.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı müsabakanın ikinci yarısı başlamadı. Hakem Hüseyin Keğin, ikinci yarıyı oynatmadı ve müsabakayı tatil ettiğini duyurdu.