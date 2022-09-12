Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı’da karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Yahyalıspor uzatmada attığı golle sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı’da karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Yahyalıspor uzatmada attığı golle sahadan 3-2’lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Soner Yüce, Harun Soyeşik
Yahyalıspor: Ersin İptaş, Memduh Çiftçi, Abdullah, M. Bekir Türkmen, Şeyh İsmail Orhan * Batuhan Duran, Enbiya Kurtuluş, Muhammet Furkan Aslan, İbrahim Sadri Şimşek, Emre Ulu, Osman Şentürk
Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, Ömer Yasin Evler, (Dk. 68 Selçuk Güner), Hüseyin Pekşan, Adem Yönel, Mustafa Yıldırım, Yakup Yalçınkaya, (Dk.76 Ahmet Arsoy) Mustafa Bartu, Erkam Boyraz, (Dk. 29 Yusuf Berat), Mustafa Deliduman, Muhsin Gürhan, Mustafa Erginer
Goller: Dk. 20 Osman Şentürk, Dk. 55 (pen) Şeyh İsmail Orhan, Dk. 90+4 (pen) Bekir Türkmen ( ahyalıspor), Dk. 47 ve 70 Adem Yönel (Kocasinan Yemlihaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Mustafa Bartu (Kocasinan Yemlihaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0