Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha’da sona gelindi

Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha’da gerçekleştirilen suni çim çalışmalarında sona gelindi. Saha zemini drenajı bitmek üzere olan Sümer 1 Nolu Saha’da suni çimler de serilmek üzere hazırlanmış durumda.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, Sümer 1 Nolu saha ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Suni çimler yarın serilmeye başlanır. Büyük bir hızla yapımı devam ediyor. Heyecan ile bekliyoruz ve çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı projesinde emeği geçen önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, çevre düzenlemesinde emeğini esirgemeyen Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na, her zaman yanlarında olan Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, amatör sporun yanında olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ettiklerini söyleyerek, “Amatöre hizmet için çalışıyoruz” dedi.

Yapımı süren Sümer Stadı’nda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 2 adet bireysel sporlar için odanın da olacağı ek bina, 8 adet ışıklandırma ve tribünler de yakın zamanda bitirilecek.