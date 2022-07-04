Kayseri sokaklarında huzuru ’güven timleri’ sağlayacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan ‘güven timleri’ Kayseri sokaklarında huzuru sağlayacak. Vali Gökmen Çiçek, “Şehirde yer alan kameraları en az 4 katına çıkartacağız ve ıssız hiçbir nokta bırakmayacağız” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca özel olarak oluşturulan ‘güven timleri’, Kayseri Valiliği önünde düzenlenen tören ile kamuoyuna tanıtıldı. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Lokomotif şehirlerden birisi olan ve gerçekten doğudan güneye, güneyden kuzeye ismini duyduğunda herkesin bir sempatiyle baktığı ve hızla büyüyen, üreten, sanayi, ticaret ve tarım şehri Kayseri. Özellikle yaz ayının gelmesiyle beraber gurbetçilerimizin şehre gelmesi kışın Erciyes turizmiyle beraber yaz kış hareketli olan bu güzel şehirde aynı zamanda huzurunda şehri olan birlik ve beraberliğinde şehri olan Kayseri’de hemşerilerimizin emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Emniyetimize hem asayiş olaylarında hem en ufak bir terörün şüphesi dahi olduğu durumda Kayserililer her zaman polisinin ve jandarmasının yanındadır. Jandarma ve polisimizde bu sevgiyi karşılıksız bırakmama adına gece gündüz millet sevgisiyle, memleket sevdasıyla çalışmaktadır. Dolayısıyla biz Kayseri’yi ortak akılla yöneteceğiz demiştik. Vatandaşlarımızın istekleriyle yönlendireceğiz. Bu şehri vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz diye geldiğimizde zaten açıklama yapmıştık ve böyle bir sözde vermiştik. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile yaptığımız toplantılarda ve değerlendirmelerde halkımızın isteğine kayıtsız kalmamamız gerektiğini, özellikle polisimizin daha görünür olmasını, çarşıda, sokakta, pazarda yani halkımızın kalabalık olduğu birçok mekanda güven timlerimizin sayısını artırarak daha fazla görünür olması noktasında arkadaşlarımızla konuşup, değerlendirme yaptık. Bu konuda çalışmaya kara verdik. Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız gece gündüz mesajlarıyla, telefonlarıyla olsun Kayseriyle uyuyup, uyandılar. Biz bugünden itibaren Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek ve onların arzuları doğrultusunda emniyet teşkilatımız ve jandarma teşkilatımızı daha görünür kılmak için çalışacağız. Belli noktalar belirleyerek, belli alanlar belirleyerek, bu alanları da o anki duruma göre değiştirerek, güven timlerimizi halkımızın içerisinde daha sık bulunduracağız” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de huzuru daha da artırmak için kamera sayılarını 4 katına çıkaracaklarını söyleyerek, “ Şehrimizde hırsızlık olaylarının ve bir takım olumsuz saydığımız olayların önlenmesi için büyük bir çalışma başlattık. Daha önce birkaç kere söz ettim. Şehrin birçok yerinde yer alan kameraları emniyet ve jandarma ekiplerimizin belirlediği noktalarla en az 4 katına çıkartacağız. Şuan ihale aşamasında. Şehrin ıssız hiçbir nokta bırakmayacağız. Şehirde güvenlik kamerası olmayan bölge bırakmayacağız. Zaten arkadaşlarımız faili meçhul olanların çözülmesinde çok yüksek orandalar. Bu kamera sistemlerini kurduktan sonra da şehrin hiçbir yerinde faili meçhul kalmaması için arkadaşlarımız mücadele edecek. İddiayla söylüyorum. Türkiye’deki en güvenli şehirlerden bir tanesi olması adına tim şehri kamera ve güvenlik teknolojisiyle buluşturacağız” diye konuştu.